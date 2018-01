Flax tax, una stangata per ceto medio e aree interne

La fiat tax sarebbe una stangata micidiale per il ceto medio e delle aree interne, perché scenderebbero le entrate dello stato, senza alcuna certezza di poter essere coperte da uno sviluppo del Paese. Inoltre, favorirebbe i ricchi che già oggi pagano meno che altrove, considerato che da noi è stata eliminata la patrimoniale e che non esiste una vera tassa di successione. Colpirebbe, invece, tutti gli altri che pagano più che all’estero..

Questa l’opinione dell’economista Yoram Gutgeld circa l’ipotesi di Salvini e Perlusconi di introdurre una sola aliquota fiscale al 15% o 20% (iniziale 23%) contro le attuali 5 di cui la più bassa è al 23% per chi guadagna fino a 1.150 euro mensili e la più alta è al 43% per chi guadagna più di 6.250 euro mensili. In pratica: chi, oggi, guadagna, come tanti, un milione di euro all’anno, risparmierebbe 200.000 euro. Di contro, chi ne guadagna 30-40.000, risparmierebbe solo poche centinaia di euro all’anno e sarebbe, comunque, solo un risparmio apparente, per tanti motivi.

Lo spiega chiaramente l’economista: Salvini e Berlusconi sostengono che, per far fronte alle minori entrate per lo Stato che deriverebbero da questo nuovo sistema, lo Stato taglierebbe molti trasferimenti alle imprese e le attuali agevolazioni fiscali per molte categorie di cittadini e eliminerebbe l’evasione fiscale.

Infatti:

Con il taglio ai trasferimenti delle imprese , verrebbero penalizzate quelle attività oggi fortemente finanziate dallo Stato perché chiaramente in perdita come i trasporti locali, gli uffici postali delle aree interne, le ferrovie locali utilizzate dai pendolari.

, verrebbero penalizzate quelle attività oggi fortemente finanziate dallo Stato perché chiaramente in perdita come i trasporti locali, gli uffici postali delle aree interne, le ferrovie locali utilizzate dai pendolari. Con il taglio alle agevolazioni andranno ripensati gli 80 euro, l’IMU sulla prima casa, l’IVA sulla prima casa.

andranno ripensati gli 80 euro, l’IMU sulla prima casa, l’IVA sulla prima casa. Infine, è una favola che l’aliquota bassa farebbe emergere l’evasione fiscale, per almeno due motivi: primo, perché l’evasione più pesante avviene sull’IVA che non fa parte di questa proposta riguardante, infatti, i redditi delle persone e delle imprese e non gli acquisti; secondo, perché un evasore che, oggi evade tutto e la fa franca, non ha alcun interesse a pagare di meno sapendo che poi entra sotto la lente dello Stato. Non è con questa offerta che lo si stana [1]. L’ha fatta franca finora, la farà franca, ancora …… con Berlusconi al governo, poi, chi lo rincorrerebbe.

[1] sistemi più efficaci sono: