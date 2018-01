Inaugurazione della strada Colle D'Ambra, che collega Civitacampomarano alla fondovalle Biferno. Per le comunità locali è stato un momento importante perché questa arteria consentirà di raggiungere la fondovalle in pochi minuti e quindi ridurre i tempi di percorrenza tra i paesi dell'area e le città di Campobasso e Termoli. Si tratta di una strada comunale, lunga sette chilometri, rimasta per molto tempo chiusa al traffico e che ora, grazie ad un finanziamento della Regione di due milioni di euro, è stata completata e resa percorribile. Al taglio del nastro, oltre al presidente Frattura, hanno partecipato anche il vicepresidente della Regione, Vittorino Facciolla, e il sindaco di Civitacampomarano, Paolo Manuele, insieme ad altre autorità locali.