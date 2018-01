 'Disaster Manager' assegnati a due molisani: Paolo Manuele e Antonio Cardillo.

"Per la prima volta in Europa sono stati consegnati a Roma i certificati di 'Disaster Manager'. Il riconoscimento, assegnato da Cepas e dall'Associazione nazionale Disaster Manager a 42 esperti provenienti da tutta Italia, rappresenta una tappa importante nello sviluppo dei servizi di Protezione civile. Con la nuova figura l'Italia si pone all'avanguardia anche a livello normativo: viene creata una rete di professionisti e professionalità di alto livello , una rete che include il Molise.

Ci rende infatti particolarmente orgogliosi apprendere che tra gli insigniti ci sono il sindaco di Civitacampomarano Paolo Manuele e Antonio Cardillo del nostro Servizio regionale di Protezione civile: a loro le nostre congratulazioni e gli auguri di buon lavoro nella consapevolezza che la nascita in Italia della figura del 'Disaster Manager' sarà di grande aiuto nella gestione delle emergenze. Le nostre amministrazioni locali avranno adesso un nuovo riferimento certo sia per la prevenzione che per la gestione delle emergenze".



In allegato due foto della cerimonia.