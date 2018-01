A Capracotta visita guidata all'Osservatorio astronomico per ammirare il ritorno della super luna: il 31 arriva quella "blu di sangue"

Il 31 Gennaio il ritorno della superluna, ciclo iniziato a Dicembre. A Capracotta visita guidata all'Osservatorio Astronomico " Leopoldo Del Re" il 31 Gennaio per ammirare la superluna , e' necessaria la prenotazione. La locandina dell'evento, per info e prenotazioni, nella galleria fotografica

SI CHIUDE chiude in bellezza il ciclo di tre “Superlune” iniziato a dicembre: il nostro satellite fa il tris con una combinazione speciale. Sarà infatti una “blue moon”, quella del 31 gennaio. Si chiama così la seconda Luna piena che cade nello stesso mese. Una circostanza non rara, l'ultima volta era accaduta nel luglio 2015 (la prossima sarà a marzo 2018). Questa di gennaio però si troverà anche vicina al perigeo, la distanza minima dalla Terra, e si tingerà di “rosso sangue”, immergendosi nell'ombra della Terra durante l'eclissi totale.



La seconda di questo mese sarà la meno “super” delle tre consecutive, per quanto le differenze non siano così evidenti, almeno non a occhio nudo: apparirà circa il 7% più grande e un po’ più luminosa della media. La Luna infatti non descrive un'orbita circolare ma ellittica. Per questo la sua distanza dalla Terra varia durante il mese.



SUPERLUNA DI SANGUE

Ma “Superluna blu” sarà anche una Luna “di sangue”. Questo perché in questa occasione si potrà ammirare anche una eclissi totale del nostro satellite. Purtroppo però non sarà uno spettacolo di cui potremo godere dall'Italia ma solo dall'Asia e dalle Americhe. “Sarà visibile accessibile particolarmente bene dall’Estremo Oriente e dagli Stati Uniti occidentali – spiega Gianluca Masi, astrofisico responsabile del Virtualtelescope - tuttavia, sarà possibile seguire al fenomeno in diretta streaming, attraverso il Virtual Telescope. Grazie ai nostri collaboratori in Australia e negli USA mostreremo in diretta esclusiva questa splendida eclissi totale della ‘Superluna Blu’”.



Una eclissi totale di Luna sempre avviene in corrispondenza della fase “piena”, quando nell'allineamento tra Terra e Sole, si viene a trovare interamente nel cono d'ombra del nostro pianeta. Ma invece di venire oscurata, si colora di rosso. L'effetto è dovuto ai raggi solari che comunque raggiungono la superficie, deviati dall'atmosfera terrestre che 'filtra' solo le lunghezze d'onda del blu e lascia passare quelle del rosso, 'vestendo' il disco lunare di una tinta purpurea.



Sperando in cieli sereni, l'appuntamento è (come sempre con in occasione del plenilunio) al tramonto la sera del 31 gennaio, quando salirà dall'orizzonte proprio mentre il Sole tramonta. http://www.repubblica.it/scienze/2018/01/28/news/a_gennaio_la_super_luna_si_affaccia_due_volte_il_31_arriva_quella_blu_di_sangue_-187504218/