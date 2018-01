Sanità- Accordi di confine .Assessore Sanità Abruzzo Paolucci: Confermo, la firma è imminente

Sono molti anni che si parla degli accordi di confine sull' emergenza sanitaria tra Abruzzo e Molise. Non ultima una iniziativa politica promossa dalle FederazionI del Pd di Isernia e Chieti, svoltasi a Castiglione MM, dove parteciparono oltre ai rappresentanti delle due federazioni del Pd, numerosi amministratori e sindaci, dell'Alto Molise e Alto Vastese, per definire con l'Assessore alla Sanità Silvio Paolucci, presente alla riunione, le modalità e i tempi per la firma dell'accordo

. In quell'occasione l'assessore alla sanità abruzzese affermò che entro natale 2017 l'accordo sarebbe stato firmato, perchè a seguito della avvenuta riorganizzazione della rete dell'emergenza sanitaria abruzzese, si erano create le condizioni per siglare un l'accordo di confine valido con il Molise.

In questi giorni, molte le voci su di una imminente firma dell'agognato accordo, che risolverebbe problemi sanitari legati all'emergenza importanti tra i due territori confinanti e raggiunto telefonicamente,l'assessore alla sanità abruzzese ha, alla nostra domanda sulle voci di un imminente firma dell'accordo,risposto con un netto e deciso "confermo"

Si attende dai vertici politici regionali molisani e abruzzesi , la comunicazione della data della firma!