La superluna, blood moon, fotografata da Fabio!

E' il maestro , ottimo fotografo, regista, scenografo, Fabio Verdone che ha fotografato la superluna questa sera e ci spiega come:

"La superluna blu rosso sangue..fotografata con il mio telescopio quando i suoi colori erano al massimo splendore,usando un ottimo ingrandimento"

La superluna è il risultato di diversi fenomeni che si verificano contemporaneamente: il nostro satellite è nel punto più vicino alla Terra lungo la sua orbita (al perigeo, quando appare un po’ più grande e luminosa della norma); è “blu”, in quanto è così che viene definita nel mondo anglosassone la seconda luna piena del calendario mensile; è stata rossa in quanto si è verificata un’eclissi totale visibile in Nord America, Alaska e Hawaii (in queste occasioni il nostro satellite si tinge di un colore rossastro, tanto che, sempre nei Paesi anglosassoni, viene chiamata “Blood Moon”, o “Luna di Sangue”).