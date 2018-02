Come si voterà alle politiche, spiegato facile facile

Quando vi presenterete al seggio per votare alle politiche, vi saranno consegnate due schede simili, una per la Camera e una per il Senato. Il fac-simile è riportato nella foto. All’interno della scheda vi sono le diverse aree riservate alle coalizioni. Per ogni area sono indicati il candidato all’uninominale (nominativo che rappresenta la coalizione) e i simboli dei partiti della coalizione stessa.

Se volete evitare di sbagliare, su ciascuna delle due schede, fate una sola croce:

sul candidato all’uninominale, oppure

sul simbolo del partito di vostro gradimento

In alternativa, per evitare che il voto dato al candidato all’uninominale vada anche a un partito non gradito, potete apporre, su ciascuna delle due schede, due croci:

una sul candidato all’uninominale

una sul partito di vostro gradimento

Non sono previste le preferenze.

In altri termini