Auto alimentata a gasolio prende fuoco, conducente illeso

Alle ore 12:00 su SP 85 altezza passaggio livello stazione di San Martino in Pensilis un'auto alimentata a gasolio condotta da un uomo classe '84 residente a Frosolone prendeva fuoco - immediato l'intervento della squadra vvf del distaccamento di Termoli (5 uomini con APS) che giunta sul posto sedava le fiamme che tuttavia avevano già compromesso seriamente la vettura - il conducente illeso dichiarava di aver fatto appena in tempo ad abbandonare l'auto riuscendo a malapena a recuperare i propri effetti personali - non si esclude un anomalia all'impianto elettrico della vettura -. Intervento Terminato ore 13:00 .