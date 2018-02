Giornata della memoria. Manifestazione culturale “Grida dal Sud” in programma a Santa Croce di Magliano (CB)

Formulo i più sentiti apprezzamenti al dirigente scolastico, al capo docente e agli studenti dell’Istituto Omnicomprensivo “Raffaele Capriglione” di Santa Croce di Magliano (CB) che in collaborazione con associazioni culturali e volontari, riprendendo il lavoro del Prof. Luigi Pizzuto, hanno promosso in occasione della Giornata della Memoria lo spettacolo teatrale “Grida dal Sud” dedicandolo alle vittime dell’eccidio nazifascista di Tavenna (CB) di cui nel 2018 ricorre il 75° anniversario.

E’ meritorio che la scuola molisana si adoperi per trasmettere alle nuove generazioni i valori di libertà e democrazia sanciti dalla nostra Carta Costituzionale, gli orrori dell’Olocausto consumati ad Auschwitz e negli altri campi di sterminio nazisti, e gli episodi terrificanti che si verificarono in Italia e nel Molise tra il 1943 e il 1945 durante la Resistenza e la Guerra di Liberazione.

Sulla vicenda specifica della strage di Tavenna (CB) per il giorno 9 febbraio si terrà un incontro a Chieti presso il Comando Legione Carabinieri Abruzzo e Molise con il Gen. Michele Sirimarco, per avviare un primo contatto teso ad approntare il programma per il 75° anniversario dell’eccidio che cadrà nel prossimo mese di ottobre e che coinvolgerà i comuni di origine delle vittime, l’ANPI, l’Associazione Nazionale Carabinieri in Congedo, Associazioni Sociali e Culturali e l’Arma dei Carabinieri.

Nel rinnovare ogni apprezzamento per la manifestazione allego copia dell’Appello Nazionale indirizzato a tutte le Istituzioni Democratiche “MAI PIU’ FASCISMI”.

Campobasso, 02 febbraio 2018

Il Vice Presidente

Michele Petraroia