Elezioni-PD Molise questa mattina ha presentato i suoi candidati

Questa mattina, a Palazzo Cannavina, il Pd molisano ha presentato compatto la squadra che presenterà in occasione delle Politiche del 4 marzo alla presenza anche del Presidente della Provincia di Campobasso, Antonio Battista e di Isernia, Lorenzo Coia. Questi i candidati: al Senato per l’Uninominale, l’imprenditore Enrico Colavita e per il Plurinominale Laura Venittelli. Mentre alla Camera, per l’Uninominale (CB) il vice presidente della Giunta regionale Vittorino Facciolla e Mariateresa D’Achille per l’Uninominale (IS), mentre per il Plurinominale l’assessore regionale alle Attività Produttive Carlo Veneziale e la segretaria Micaela Fanelli.

Presente alla conferenza di presentazione dei candidati anche il Presidente della Regione, Paolo di Laura Frattura che ha così commentato l’incontro: “Il mio in bocca al lupo ai candidati del Pd alle elezioni Politiche. Negli interventi di questa mattina, in occasione dell’apertura della campagna elettorale, da loro non ho sentito una sola parola di polemica, ma soltanto concentrazione sulle proposte. Questo in continuità con lo straordinario lavoro svolto dalla nostra delegazione parlamentare nella legislatura che si è appena chiusa.

La nostra piccola regione in questi cinque anni si è tolta gli abiti da Cenerentola e siede ora ai tavoli nazionali senza nessuna mortificazione. Sono convinto che la prossima delegazione parlamentare eleverà ulteriormente il livello di rappresentanza.

Il Partito Democratico e il centrosinistra sono riusciti ad affermare la qualità della proposta. Su queste basi – conclude il Presidente – siamo al fianco dei nostri candidati per sostenerli e soprattutto per spiegare che la facilità del confronto e la facilità con la quale si possono semplificare i messaggi sono elementi fondamentali per la proposta del centrosinistra”.