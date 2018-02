Cucinare per gli immmigrati è semplice? Ce lo dice Vincenzo il cuoco

Vincenzo Balbi cuoco del Cat di Agnone presso l'Hotel Sammartino, ci spiega in un post fb come sia complesso cucinare i pasti per i richiedenti asilo. Hanno usanze,tradizioni,gusti e restrizioni dietetiche che obbligano a diete particolari per motivi di salute.Va rispettata la loro cultura, le loro tradizioni. Il cibo diventa in ogni caso un grosso veicolo di integrazione

Il post del cuoco:

"in tanti credono che preparare da mangiare per gli immigrati sia semplice, invece no preparare centinaia di pasti al giorno accontentando le varie culture e creando un clima di armonia non è affatto semplice ( chi non mangia carne, chi non mangia pesce, chi deve seguire una determinata dieta perché in dolce attesa ecc) ma grazie alla perfetta organizzazione che abbiamo all'hotel Samnartino tutto è più semplice e lavorare così diventa un piacere. Stasera un piccolo esempio di cucina variegata. Saluti a tutti dal vostro Vincenzo Balbi".