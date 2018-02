Numerosi gli interventi nella notte dei vigili del fuoco legati al mal tempo: alberi sradicati, lievi movimenti franosi

Numerosi comuni interni delle province molisane, interessati dall'ondata di maltempo, altrettante numerose sono le richieste di soccorso pervenute alle operative VVF dei comandi provinciali di Campobasso ed Isernia. Squadre impegnate nella notte ed ancora a lavoro per prosciugamenti in genere, rimozione di alberi sradicati dal forte vento e modesti movimenti franosi .Necessario il richiamo in servizio di personale libero ad integrazione del dispositivo di soccorso ordinario, non sufficiente a far fronte alla situazione in atto