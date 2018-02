Maltempo nell'Isernino,

Nella nottata e per tutta la giornata odierna intense precipitazioni hanno ingrossato i fiumi tra cui il Volturno e il Carpino che in alcuni punti sono esondati.

In alcune località si sono registrate anche alcune frane o piccoli smottamenti.



In allegato alcune foto del Volturno in località Oasi Le Mortine nei pressi dell’impianto idroelettrico “presa del Volturno” nei comuni di Venafro e Capriati al Volturno.



Sempre in allegato una frana su una viabilità secondaria nei comuni di Roccasicura e Forlì del Sannio, in attesa dell’evoluzione della frana tale strada è stata interdetta temporaneamente.



Nel primo pomeriggio gli invasi che avevano destato preoccupazioni sono tornati nella normalità e pur permanendo lo stato di attenzione non si segnalano situazioni critiche.



Nel corso della giornata numerosi interventi per autovetture fuori strada o elementi pericolanti a causa del vento forte.

Quasi raddoppiato il dispositivo di soccorso dei Vigili del Fuoco del Comando Provinciale che ha interessato tutte le sedi (centrale, Agnone e Volontari di Venafro).