M5S Andrea Greco: "Cosa succede ad Agnone?"

L'analisi politica di Andrea Greco, attivista M5S, sull'operato del governo comunale Amministrazione Lorenzo Marcovecchio:

"Amministrare una comunità significa servirla con spirito di abnegazione, pronti a recepire le istanze e - perché no- accettare le critiche. Reagire in maniera scomposta, con attacchi di natura personale, significa essere lontanissimi dal senso stesso di comunità che deve permeare le istituzioni e l'animo di chi le abita. Gestire, solo temporaneamente, la cosa pubblica significa essere - prima di tutto- pronti all'ascolto, e non fingere di farlo.

Credo che dopo quasi due anni di amministrazione, ci sono delle responsabilità evidenti ed innegabili ed è su quelle che si dovrebbe rispondere ai cittadini di Agnone.

Tanto per citarne alcune:

- registrato il peggior dato demografico degli ultimi 40 anni.

- lavori sugli impianti sportivi fermi al palo, nonostante il finanziamento regionale già approvato, 60.000 euro.

- mancata comunicazione ai cittadini di come si sono utilizzati gli 85.000 euro percepiti dal comune per il c.d. Bonus migranti.

- mancata ultimazione del polo scolastico nei tempi previsti. Lo stesso Presidente Frattura aveva scritto in risposta ad una interrogazione ( del M5S) che i lavori dovevano essere ultimati entro la fine di dicembre 2017. Qualcuno ci spieghi di chi è la responsabilità se nonostante i milioni di euro investiti i bimbi di Agnone ancora non hanno un luogo sicuro dove formarsi.

- record di spesa per il piano neve l'anno scorso, quasi 180.000 euro.

- fuga di attività commerciali con relativa chiusura.

- ospedale San Francesco Caracciolo? Quali azioni si stanno portando avanti per la tutela del territorio?

A fronte di questo l'apertura di un call center mi sembra poca cosa, certo per qualcuno meglio di nulla, ma anche in questo caso la concessione gratuita dei locali fronte a canoni di affitto cospicui che vengono richiesti ai ragazzi che hanno investito in questa terra, mi sembra un fatto irragionevole.

Si Andrea tu dici queste cose ma cosa avete fatto voi per Agnone? Bè, in effetti per quanto di nostra competenza abbiamo interrogato Frattura su tutto quanto potevamo:

- tempi di realizzazione del polo scolastico

- sul San Francesco Caracciolo, più di una interrogazione e solleciti in merito a disservizi e accordi di confine con l'Abruzzo, interrogando addirittura il Presidente D'Alfonzo grazie ai nostri rappresentanti nel Consiglio regionale abruzzese. In questo modo abbiamo smascherato il PD sugli accordi di confine, presenti solo sul palco del teatro e non nei documenti.

- galleria fonte vallone

- viadotto Sente e lavori di messa in sicurezza

Oltre a questi, tutta una miriade di atti che hanno avuto una ricaduta su tutta la Regione e quindi anche Agnone.

Certo si può sempre fare di più, si può sempre migliorare e ci impegneremo a farlo.

Credo che un confronto politico - acceso ma rispettoso - debba essere il minimo a cui aspirare, ma a quanto pare siamo molto lontani da tutto ciò, con un evidente degrado che coinvolge tutta la comunità.

Già so che la risposta sarà : "Greco è in campagna elettorale". Dalla mia vi rispondo : non ho mai smesso di preoccuparmi per le sorti del territorio nel quale vivo e voglio continuare a farlo, non solo a ridosso delle elezioni.

P.S. Mi auguro che per molti dei temi sopra citati ci sia solo un problema di comunicazione con i cittadini e non completo immobilismo".