Pietrabbondante (IS): Ubriaco alla guida dell’auto provoca un incidente. Anziano denunciato dai Carabinieri. Si era messo alla guida della propria autovettura con un tasso alcolemico superiore di oltre due volte il limite consentito, si tratta di un anziano di Pietrabbondante, con a carico precedenti per reati contro la persona ed in materia di armi, il quale nel corso della notte percorrendo la Strada Provinciale del comune alto molisano, ha invaso la corsia opposta andando a collidere frontalmente con un’auto che giungeva in senso contrario. Per fortuna l’incidente causato dall’anziano conducente ha provocato solo ingenti danni ai mezzi, mentre nessuno è rimasto ferito. I Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Agnone, prontamente intervenuti, hanno accertato lo stato di ubriachezza dell’anziano procedendo così alla denuncia per guida in stato di ebrezza alcolica, al ritiro della patente di guida ed al sequestro del veicolo.