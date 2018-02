Pubblicato il decreto che definisce il Caracciolo di Agnone, Centro Reumatologico Regionale di Riferimento della rete di assistenza reumatologica

Oggi 5 Febbraio 2018 e' stato pubblicato , sull'albo pretorio online della regione Molise il decreto che definisce la "RETE ASSISTENZIALE E PERCORSO DIAGNOSTICO TERAPEUTICO ASSISTENZIALE (P.D.T.A.) NELLE MALATTIE REUMATICHE INFIAMMATORIE E AUTO-IMMUNI". APPROVAZIONE." decreto del commissario ad acta n4 del 30 gennaio 2018.

Nell'allegato decreto si stabilisce l'organizzazione, i protocolli, della rete reumatologica molisana e il San Francesco Caracciolo di Agnone viene indicato come Il Centro Reumatologico Regionale di Riferimento della rete di assistenza reumatologica.

Interessante notizia e dalle voci che si ricorrono, si predede una cerimonia di inaugurazione del centro agnonese di riferimento regionale intorno ai primi giorni della prossima settimana, con il Presidente della regione Molise Frattura

"La Rete Reumatologica Molisana Compito della “Rete Reumatologica Molisana” (Tabella n. 5 e n. 6) è quello di prendere in carico il paziente attraverso l'adozione di uno specifico percorso diagnostico terapeutico ed assisterlo nelle sue varie fasi con la collaborazione del Medico di Medicina Generale (“MMG”) e del Pediatra di Libera Scelta (“PLS”). I centri di riferimento della Rete Reumatologica, sono quelli che rispondono a specifici requisiti organizzativi: medico specialista in Reumatologia, uno o più infermieri dedicati, servizio di anestesia e rianimazione con personale attivo o reperibile negli orari di ambulatorio con pronta disponibilità, ove ve ne fosse necessità, ovvero postazione di 118 medicalizzata, nei tempi e nei termini di legge previsti per la reperibilità ospedaliera.

Il Centro Reumatologico Regionale di Riferimento di seguito (CRRR) deve essere dotato di: 1) mezzi strumentali per la diagnosi precoce delle malattie infiammatorie e auto-immuni (ecografia articolare con sonde ad alta frequenza e angioscopia percutanea “capillaroscopia” a 200 ingrandimenti); 2) laboratorio analisi. Presso il CRRR sarà possibile accedere alla assistenza specialistica attraverso il Day Hospital, il Day Service, i Pacchetti Ambulatoriali Complessi (PAC). Il percorso organizzativo così disegnato permette al paziente il più rapido accesso alle cure evitando il ritardo diagnostico, inopportune liste di attesa oltre a possibili ricoveri inappropriati, sia intra che extraregionali, producendo un sensibile risparmio di risorse. Al CRRR sono demandate le funzioni di gestione ed implementazione del registro di patologia e di raccolta dei dati epidemiologici.

Il CRRR agirà in stretta collaborazione sia con gli ambulatori di Reumatologia autorizzati dalla regione alla prescrizione dei farmaci biotecnologici (Campobasso, Termoli) sia con gli specialisti SUMAI (Campobasso, Termoli/Larino/Isernia). Tra i compiti degli specialisti del territorio (SUMAI) rientra il trattamento dei pazienti con reumatismi extra articolari e affetti da patologie cronico degenerative a bassa impronta infiammatoria e i follow up delle patologia long standing. È loro compito, inoltre, individuare e riconosce le patologie reumatiche infiammatorie primitive all’esordio (ad es. artrite reumatoide) o le malattie del connettivo all’esordio (ad es. sclerodermia) per indirizzarle precocemente al CRRR per la diagnosi definitiva, limitando, per quanto possibile, la mobilità passiva. Di seguito sono riportati CRRR e ambulatori specialistici regionali di Reumatologia Centro Reumatologico Regionale di Riferimento della rete di assistenza reumatologica Presidio Ospedaliero S. Francesco Caracciolo: Via Marconi n. 20, Agnone Ambulatori previsti nella rete di assistenza reumatologica (Prescrizione farmaci biotecnologici) Asrem Ambulatorio di reumatologia via U. Perrella Campobasso Asrem Ambulatorio di reumatologia Ospedale S Timoteo Termoli Centro di riferimento reumatologico regionale pediatrico Presidio Ospedaliero Antonio Cardarelli: Contrada Tappino, Campobasso Ambulatorio pediatria Termoli Ospedale S Timoteo Ambulatorio pediatria Isernia ospedale F Veneziale" https://sol.regione.molise.it/urbi/progs/urp/ur1ME001.sto?StwEvent=102&DB_NAME=l1200158&IdMePubblica=2465&Archivio=