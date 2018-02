Controlli dei Carabinieri accertamenti su sessanta veicoli in transito, perquisizioni per la ricerca di armi, droga e refurtiva

Controlli dei Carabinieri sono scattati nelle ultime ore in varie zone di Isernia e lungo le arterie principali che collegano il capoluogo con i comuni limitrofi. I militari hanno proceduto ad accertamenti su sessanta veicoli in transito, hanno identificato i relativi conducenti e passeggeri e nei casi sospetti eseguito perquisizioni per la ricerca di armi, droga e refurtiva. Sotto sequestro due veicoli poiché privi di copertura assicurativa, ritirate due patenti di guida e riscontrate dieci violazioni alle norme del codice della strada. Nei confronti di un pregiudicato isernino, i Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della locale Compagnia, hanno inoltre avanzato alla competente Autorità Giudiziaria, la proposta per l’applicazione della misura di prevenzione della Sorveglianza Speciale di Pubblica Sicurezza, avendo accertato che lo stesso nel recente passato si è reso responsabile di una serie di reati che vanno dall’estorsione ai maltrattamenti in famiglia, dai reati in materia di stupefacenti a quelli in materia di armi, e di una serie di gravi violazioni in materia di sicurezza stradale.