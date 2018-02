Elenco dei comuni molisani beneficiari delle risorse per l'adeguamento alla normativa antisismica delle scuole

È disponibile sul sito del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca l'elenco dei Comuni beneficiari delle risorse destinate prevalentemente all'adeguamento alla normativa antisismica delle scuole, stanziate dalla Legge di bilancio per il 2017 (numero 232 del 2016). Si tratta di 1,058 miliardi di euro che consentono di partire da subito con 1.739 interventi.



L'accordo sui Comuni beneficiari è stato raggiunto lo scorso 22 novembre, in Conferenza Unificata, sulla base delle programmazioni regionali. A dicembre la Ministra Fedeli ha firmato il relativo decreto che, ora, completato l'iter, è disponibile sul sito del Ministero insieme all'elenco dei Comuni beneficiari.

Le risorse assegnate serviranno prioritariamente per interventi di adeguamento sismico, o di nuova costruzione per sostituzione degli edifici esistenti (nel caso in cui l'adeguamento sismico non sia conveniente) e per:

-interventi finalizzati all'ottenimento del certificato di agibilità delle strutture;

- interventi di messa in sicurezza resisi necessari a seguito delle indagini diagnostiche sui solai e sui controsoffitti;

- interventi per l'adeguamento dell'edificio scolastico alla normativa antincendio previa verifica statica e dinamica dell'edificio.