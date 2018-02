CPIA (Centro Provinciale per l’Istruzione degli Adulti) Ancora aperte le iscrizioni per i corsi di inglese e informatica

Sono ancora aperte le iscrizioni per Acquisire le nuove certificazioni ECDL , percorsi formativi rivolti a tutti gli adulti italiani e stranieri che abbiano compiuto 16 anni di età( In allegato il bando e la domanda per l'iscrizione)

Il CPIA (Centro Provinciale per l’Istruzione degli Adulti) è una scuola pubblica statale istituita dal Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca che offre a tutti gli adulti italiani e stranieri un piano di studi personalizzato per: 

Acquisire il Diploma di Licenza Media (I livello — 1° periodo didattico)

Completare l’obbligo di istruzione (I livello — 2° periodo didattico)

Acquisire un titolo di studio di scuola secondaria di II grado, in accordo con le scuole superiori (II livello)

Imparare la lingua italiana A1—A2— B1—B2—C1 con una certificazione CILS

Acquisire la certificazione per percorso A2 valido per l’ Accordo di Integrazione e Carta Soggiorno CE

Imparare altre lingue

Conseguire la certificazione in lingua inglese Trinity College secondo i vari livelli del Quadro Comune di Riferimento per le Lingue 

Padroneggiare le nuove competenze tecnologiche 

La domanda di iscrizione va inoltrata a mezzo posta elettronica al seguente indirizzo: ismm11100p@istruzione.it oppure consegnata a mano presso la sede centrale del CPIA sita in Corso Garibaldi, n. 43—86170 ISERNIA (entrata via XXIV Maggio, di fronte Guardia di Finanza) entro il 15 dicembre 2017. I corsi di informatica e di lingua inglese (tutti i livelli) saranno attivati con un minimo di 15 partecipanti e partiranno da gennaio 2018