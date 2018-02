Agnone-I liceali della IV classe presentano il progetto "A scuola di open coesione' in occasione della SAA Nazionale presso Sala Consiliare Palazzo San Fracesco

Agnone 7 Febbraio-Oggi presso la Sala Consiliare di Palazzo San Francesco, l' Istituto Omnicomprensivo di Agnone, nell' ambito delle iniziative previste per la seconda edizione della SAA( settimana amministrazione aperta) dal 5 all’11 febbraio 2018, su tutto il territorio nazionale,ha presentato il progetto a cui sta partecipando la IV classe, unica in tutta la provincia di Isernia ,A SCUOLA DI OPEN COESIONE, lavoro che stanno svolgendo, mediato dalla referente di progetto prof.ssa Anna Ferrara

. Il progetto di Open Coesione è una sfida didattica e civica rivolta a studenti e docenti di istituti secondari di secondo grado che pertendo dall’analisi di informazioni e dati in formato aperto pubblicati sul portale OpenCoesione, abilita gli studenti a scoprire come i fondi pubblici vengono spesi sul proprio territorio, che tipo di progetti vengono finanziati e a coinvolgere la cittadinanza nella verifica e nella discussione della loro efficacia.

liceali della IV classe nel progetto sono stati posti dinanzi al monitoraggio di un finanziamento pubblico erogato per la “Sistemazione di un movimento franoso incombente sulla S.P. 72 Fondovalle Verrino” di come vengono spesi i fondi pubblici sul territorio, finanziati dalle politiche di coesione, in relazione alla ragione da cui è scaturita l’esigenza della progettazione specifica, alla localizzazione del sito d’intervento e della sua problematica di carattere idrogeologico, ai soggetti programmatori ed attuatori, tempi di realizzazione e pagamenti delle varie figure interessate per la progettazione delle opere e per la loro realizzazione.

L’evento odierno, (quale step dello svolgimento del progetto,) era finalizzato a vivere un momento di incontro tra la scuola e il mondo istituzionale quale occasione per discutere sui principi della trasparenza, della partecipazione e dell’innovazione.

All'iniziativa era presente il Sindaco Lorenzo Marcovecchio, l’assessore alla Cultura Linda Marcovecchio, il Segretario Generale Maria Teresa Miraldi, per la parte comunale, il Presidente del Consiglio Regionale Vincenzo Cotugno, la Dirigente Scolastica dell’Istituto Omnicomprensivo “G. N. D’Agnillo” Tonina Camperchioli e il DSGA Mariarosaria Marcovecchio, la responsabile dell’Europe Direct di Campobasso, Carmela Basile, l’ing. Giacomo Di Pasquo e un team di funzionari dell’ISTAT di Campobasso rappresentati da Massimo Potenzieri.

Insieme a vari docenti erano presenti anche diversi genitori che hanno potuto assistere ad uno speciale momento di incontro tra il mondo della scuola e delle istituzioni. Gli studenti hanno presentato il prodotto del lavoro finora svolto dimostrando padronanza e competenza nei contenuti sviluppati e ad essi la parte istituzionale ha unanimemente rivolto l’invito a sentirsi parte di una Comunità in cui ognuno può contribuire ad apportare miglioramenti stimolando riflessioni sulla politica, intesa come partecipazione costruttiva e dialogativa, volta alla risoluzione dei problemi

. È stata un’occasione di dialogo ricco di considerazioni che hanno posto al centro dei ragionamenti essenzialmente gli studenti e il ruolo di cittadinanza attiva che stanno mostrando nel trattare una tematica non semplice, che li pone in maniera critica, autentica e cosciente dinanzi ad un compito di realtà, che li guida a scoprire il ruolo della pubblica amministrazione e il fondamento del principio della trasparenza che deve prevalere su ogni azione messa in campo.

La parte istituzionale ha rimarcato l’invito ad interessarsi allo svolgimento delle azioni della pubblica amministrazione e ad assistere alle sedute dei Consigli Comunali. Il Presidente Vincenzo Cotugno ha comunicato che a breve la classe potrà partecipare ad una seduta del Consiglio Regionale.

La vice sindaco Linda Marcovecchio nel suo intervento si complimentava con gli studenti e dichiarava:

"Nel complimentarmi per l’iniziativa intrapresa, che porta alto il nome della scuola secondaria di II grado di Agnone, un elemento prezioso del nostro contesto sociale, auguro agli studenti di ottenere l’ambito premio di poter effettuare una visita presso la sede del Parlamento europeo a Bruxelles, un premio che allargherebbe il loro orizzonte, nella speranza che questo però rafforzi il legame con il loro territorio d’origine e il desiderio di di essere attori e fautori attivi del suo futuro".

Sosteniamo il lavoro dei liceali agnonesi con un like sull'accont Verrino out Green Heart di FB, Twitter e instagram.