Le piogge sono arrivate e dopo 10 minuti di temporale, come documentato dalla foto a Agnone si allagano le strade, e si formano dei laghi artificiali. La stessa situzione sulle strade che portano alle contrade di campagna. Tombini otturati, cunette sporche si rischia di finirci dentro senza via d'uscita. La foto in pieno centro agnonese.