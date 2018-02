Elezioni, la tappa a Agnone dell'On Laura Venittelli: Sanità, impresa, sociale all'attenzione dell'onorevole PD candidata al senato

Oggi l' On Laura Venittelli, candidata del Pd al senato della repubblica ha fatto visita a Agnone. Non è la prima visita dell'On .Venitelli presso la nostra cittadina, in più occasioni ha partecipato a eventi e contribuito alla soluzione, nel suo ruolo di deputato, di problematiche locali, non ultima l'interrogazione parlamentare fatta a chiarimento di tematiche riguardanti l'Ospedale

Nella visita odierna l'On ha privilegiato il dialogo con operatori di settori sensibili del territotrio altomolisano, impresa, sanità, sociale. Maurizio Cacciavillani componente della segreteria del Pd Molisano l'accompagnava nella visita.

Ha dialogato con gli imprenditori e le attività produttive locali per meglio cogliere le problematiche emergenti del settore, con gli operatori e i pazienti dell'ospedale San Francesco Caracciolo, con gli anziani e gli operatori della casa di riposo San Bernardino

Presso l'ospedale lha dichiarato:

"L' ospedale di area disagiata e' fondamentale per questo territorio, come garanzia del diritto alla salute per gli abitanti di questi luoghi,e per la stessa economia locale.L'ospedale è collocato in un territorio di confine tra Abruzzo - Molise, realtà che non puo essere ignorata e grazie agli accordi di confine tra le due regioni e agli investimenti della Regione Abruzzo, si potrà garantire una emergenza-urgenza di qualità e assistenza sanitaria attraverso altri servizi fruibibili dal residenti di confine delle due regioni"

Presso la casa di riposo per anziani di San Bernardino ha dialogato con gli operatori nel merito dei problemi da loro rappresentati, ha visionato i lavori di messa a norma della struttura e ha garantito il sostegno politico su eventuali problemi di sua competenza

A seguire l'incontro con gli iscritti e i simpatizzanti del Partito Democratico agnonese