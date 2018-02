 Emergenza Venezuela. Iniziativa all’Università di CHIETI. “La crisi venezuelana. Una prospettiva di solidarietà”. Il Sistema Molise si mobiliti per inviare aiuti umanitari e agevoli il rientro dei propri corregionali

Il Sistema Abruzzo con le associazioni umanitarie e sindacali, i patronati, i Comuni, la Regione e l’Università, ha saputo raccogliere con concretezza l’appello delle comunità abruzzesi e molisane del Venezuela.

La Fondazione Abruzzo Solidale è intervenuta per inviare aiuti e agevolare il rientro di chi scappa da violenze, rischi, miserie e malattie. La Regione Abruzzo ha stanziato 67 mila euro inviando medicinali, a cui si sono aggiunte molteplici raccolte fondi organizzate dall’Associazione Latinoamericana, dal Rotary, dalla Fondazione Abruzzo Solidale, dalle CARITAS, dalle Chiese Evangeliche e da numerosi comitati locali, gruppi di volontari e singoli cittadini.

Il Comune de L’Aquila ha firmato un Protocollo con la Fondazione Abruzzo Solidale con cui ha messo a disposizione n. 10 prefabbricati post – terremoto a 10/15 euro al mese per le famiglie rientrate dal Venezuela, la CNA Abruzzo ha sottoscritto un accordo per aiutare gli imprenditori che intendano riprendere o continuare la propria attività artigianale, commerciale e produttiva in Italia.

L’Università di Chieti è riuscita a far arrivare in Italia, per il seminario di studio in programma il 9 febbraio alle ore 15.30 presso l’Aula Multimediale del Rettorato, tre testimoni eccellenti, la Reporter di guerra Barbara Schiavulli, il Direttore del Codevida – Venezuela, Francisco Valencia, e dagli Stati Uniti il Presidente Mondiale degli Aiuti Umanitari in Venezuela, Marisol Dieguez, per esaminare la crisi ed i suoi effetti drammatici in una prospettiva di solidarietà internazionale.

Per esprimere un ringraziamento al Sistema Abruzzo, alla Regione, ai Comuni, alle Fondazioni e alle Associazioni Umanitarie che da tempo si prodigano in Venezuela in aiuto degli abruzzesi e dei molisani, per domani è prevista la partecipazione di una delegazione del Comitato Molise Pro – Venezuela al seminario di studio, con l’intervento, subito dopo la relazione della Presidente Marisol Dieguez, di Michele Petraroia a nome dei volontari dell’Associazione Padre Giuseppe Tedeschi che tra disattenzioni, indifferenze e insensibilità diffuse, tentano di seguire il dramma di migliaia di molisani in Venezuela, ponendosi a servizio di chi rientra per indicazioni, aiuti e sostegni pratici.

L’auspicio è quello di acquisire dei contatti, che potranno essere assunti a latere del seminario dell’Università di Chieti, da riportare in Molise per unirsi alle belle iniziative di solidarietà promosse dall’Abruzzo con una concretezza esemplare e una generosità senza pari.

