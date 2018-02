Scuola, dopo dieci anni di attesa siglato il nuovo contratto nazionale,aumento stipendio di 85 euro

L'accordo è stato sottoscritto questa mattina dopo una lunghissima notte di trattative. Ma ha lasciato sul campo più di qualche scoria: alla fine hanno siglato l'accordo soltanto Flc Cgil, Cisl e Uil. Non hanno firmato Gilda degli insegnanti e Snals.



Una spaccatura del fronte sindacale che, almeno di recente, non si ricorda per una tornata contrattuale. Per la Scuola, il rinnovo del contratto si materializza dopo nove anni (12 per la parte normativa) e riguarda un milione di addetti ai lavori (docenti e Ata: amministrativi, tecnici e ausiliari).

ono circa 200mila gli addetti dell'Alta formazione artistica e musicale (Afam), i ricercatori, i tecnologi, i tecnici e gli amministrativi degli Enti di ricerca e delle università.



Per i docenti della scuola, "gli aumenti salariali - spiegano i sindacati - sono in linea con quanto stabilito dalle confederazioni con l'accordo del 30 novembre 2016; da un minimo di 80,40 euro a un massimo di 110,70 euro". E resta, per le fasce retributive più basse, il bonus fiscale di 80 euro.



"Nessun aumento - puntualizzano i rappresentanti dei lavoratori - di carichi e orari di lavoro, nessun arretramento per quanto riguarda le tutele e i diritti nella parte normativa, nella quale al contrario si introducono nuove opportunità di accedere a permessi retribuiti per motivi personali e familiari o previsti da particolari disposizioni di legge".



Il bonus per il merito, che ha creato tantissime divisioni all'interno delle scuole in passato, non verrà più distribuito dai dirigenti scolastici ma confluirà in parte (il 60 per cento) nelle tasche degli insegnanti attraverso gli aumenti di stipendio e la restante parte (il 40 per cento) verrà contrattata a livello di istituzione scolastica.



La questione delle sanzioni disciplinari, che ha tenuto in sospeso la conclusione dell'accordo, viene rinviata ad una successiva tornata contrattuale.



Mentre la mansione di tutor dell'alternanza scuola-lavoro sarà obbligatoria ma "incentivata" e cioè retribuita a parte.



Verranno mantenuti all'interno del borsellino elettronico i 500 euro per la formazione degli insegnanti per l'acquisti di computer, tablet e corsi di formazione.



Accolta la richiesta da parte degli insegnanti che non riceveranno più e-mail e messaggi anche di notte per riunioni o comunicazioni: il nuovo contratto prevede "il diritto alla disconnessione, a tutela della dignità del lavoro, messo al riparo dall'invasività delle comunicazioni affidate alle nuove tecnologie", spiegano i sindacati.



Sempre per i docenti della scuola, le riunioni pomeridiane (consigli di classe, collegi dei docenti, ricevimenti dei genitori) passano da 40 ore più 40 ore a 80 complessive.



La formazione in servizio diventa obbligatoria, ma sarà il Collegio e la contrattazione scolastica a stabilire il monte ore complessivo annuale.



"Il contratto - commentano Flc Cgil, Cisl e Uil - segna una svolta significativa sul terreno delle relazioni sindacali, riportando alla contrattazione materie importanti come la formazione e le risorse destinate alla valorizzazione professionale. Rafforzati tutti i livelli di contrattazione, a partire dai luoghi di lavoro, valorizzando in tal modo il ruolo delle Rsu (la Rappresentanza sindacale unitaria del singolo istituto) nell'imminenza del loro rinnovo".



Il contratto appena sottoscritto, che vale per il triennio 2016/2018, scadrà il prossimo mese di dicembre. E già si pensa a quello successivo. "Siamo andati oltre, riuscendo a garantire aumenti superiori a quelli previsti, con l'obiettivo di dare - commenta soddisfatta la ministra Valeria Fedeli - il giusto e necessario riconoscimento professionale ed economico alle nostre lavoratrici e ai nostri lavoratori".

Ecco, nello specifico gli aumenti che dovrebbero scattare a marzo o aprile: 96 euro in media al mese per i docenti delle scuole e 105 euro al mese per i colleghi dell'Afam. "Per gli ATA delle scuole - calcolano al Miur - l'incremento medio è di 84,5 euro (si va da un minimo di 80 a 89 euro), per l'università di 82 euro, per ricercatori e tecnologi di 125 euro, per l'area amministrativa della ricerca di 92 euro, per l'ASI di 118 euro. Salvaguardato, per le fasce retributive più basse, il bonus di 80 euro".



Ma non solo aumenti. Sono previste "Misure disciplinari - annunciano da viale Trastevere - per chi usa in modo improprio, ovvero con fini non coerenti con l'obiettivo dell'istruzione, della formazione e dell'orientamento, i canali di comunicazione informatici o i social per relazionarsi con gli studenti". Entro luglio è previsto il rinnovo del codice etico.



E per i docenti che violassero la fiducia accordata dalle famiglie, "mettendo in atto comportamenti o molestie di carattere sessuale nei confronti dei loro alunni" è previsto il licenziamento.



Per le università, "si prevedono misure innovative per il personale che lavora nelle Aziende ospedaliere nonché per i collaboratori ed esperti linguistici, risolvendo alcune questioni rimaste aperte da tempo e mai risolte.



Per gli Enti di ricerca si confermano le forti specificità per il ruolo e per l'importanza che rivestono i ricercatori e tecnologi per la crescita e l'evoluzione del sistema Paese.



E per il personale Afam si prevede che il ruolo di professore di seconda fascia divenga ad esaurimento, puntando a un modello che vede il passaggio verso la prima fascia e fatte salve le graduatorie esistenti", concludono dal ministero.http://www.repubblica.it/scuola/2018/02/09/news/scuola_dopo_nove_anni_arriva_la_firma_del_contratto_per_docenti_e_ata_aumento_stipendio_di_85_euro-188399516/