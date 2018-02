Sanità-Presidente Frattura presenta accordo di confine a Agnone il 12 Febbraio ore 16

Il 12 di Febbraio ale ore 16.00 presso l'Ospedale di Agnone San Francesco Caracciolo, il Presidente della regione Molise Frattura ad illustrare nell'analitico l'accordo di confine sulla Sanità tra le due regioni firmatarie, Abruzzo -Molise.

Molte le chiacchiere da bar in questi giorni sono state fatte, alcune in buona fede altre strumentalmente nell'ambito di una campagna elettorale in corso che si sta caratterizzando da scontri frontali di pessimo gusto e che non lasciano spazi al dialogo costruttivo

.Si è dubitato dell'esistenza stessa dell'accordo, dubbi conditi da dosi massicce di incredulità e sfiducia. La venuta a Agnone del Presidente della regione Molise Frattura stoppa le illazioni e finalmente i cittadini avranno la possibilità di capire l'accordo e i contenuti organizzativi sulla emergenza- urgenza, i servizi,gli organici che ne derivano, servizi fruibili dai cittadini dell'Alto Molise e l'Alto Vastese.

Nell'occasione il presidente Frattura renderà ufficiale il contenuto del Decreto "RETE ASSISTENZIALE E PERCORSO DIAGNOSTICO TERAPEUTICO ASSISTENZIALE (P.D.T.A.) NELLE MALATTIE REUMATICHE INFIAMMATORIE E AUTO-IMMUNI".che definisce il San Francesco Caracciolo come Centro Reumatologico Regionale di Riferimento della rete di assistenza reumatologica