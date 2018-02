Droga negli slip, “pusher” fermato dai Carabinieri. Sotto sequestro dosi di marijuana e denaro contante.

Non si ferma l’azione di prevenzione e contrasto al fenomeno dello spaccio di sostanze stupefacenti nel zone più sensibili del centro Isernino. I Carabinieri della locale Stazione, infatti durante un controllo eseguito nei pressi del monumento ai caduti, ubicato nel parco della Rimembranza, a poche decine di metri dal tribunale di Isernia, hanno fermato un giovane di origine nordafricana, che si aggirava con fare sospetto. Per questo motivo i Militari hanno voluto approfondire il controllo, accompagnando in Caserma lo straniero che è stato sottoposto ad un’accurata perquisizione personale. All’interno degli slip aveva occultato quattro involucri contenenti sostanze stupefacenti del tipo marijuana, mentre nelle tasche dei pantaloni è stata rinvenuta una somma contante pari a circa 80 euro, verosimilmente provento di attività illecita. Infatti il giovane è stato denunciato alla competente Autorità Giudiziaria per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, contestualmente i Carabinieri hanno proceduto sia al sequestro della droga che a quello del denaro contante. Ulteriori indagini sono in corso al fine di accertare il canale di rifornimento dello stupefacente e a chi erano destinate le dosi recuperate.