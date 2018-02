Addio plastica e sacchetti biodegradabili a pagamento, da Antonino solo paper bag come New York

Gradita sorpresa in uno dei più noti panifici agnonesi il cui titolare è Antonino Patriarca.I suoi prodotti vengono serviti all'acquirente esclusivamente in buste di carta, come in uso in molti paesi europei e americani.

La scelta di utilizzare la carta per l'imballaggio delle merci va verso il superamento dell'uso della plastica o l'uso dei saccheti biodegradabili a pagamento che tante polemiche ha suscitato in Italia a seguito dell'applicazione della normativa europea

Ma in molti paesi avanzati , l'attenzione cade anche sulla quantità di rifiuti di carta prodotti e si tende a ridurne il consumo incentivando l'utilizzo di sacchetti, zainetti, retine riutilizzabili. Comunque un passo avanti è stato fatto dal panificio Patriarca, dove hanno operato scelte orientate al minor impatto ambientale, senza aggravio economico a carico del compratore.