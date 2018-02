Per imprevisti impegni sopraggiunti del Presidente Frattura, slitta di qualche giorno l'appuntamento fissato a Agnone per la presentazione degli accordi di confine. L'appuntamento fissato per lunedi 12 Febbraio, slitta aì giovedi 15 Febbraio alle ore 17.30, presso Ospedale San Francesco Caracciolo.