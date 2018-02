Venafro (IS):  Sorpreso alla guida della propria auto con il tasso alcolemico superiore di oltre cinque volte il limite previsto, 40enne denunciato dai Carabinieri. Patente ritirata e auto sottoposta a sequestro.

E’ stato sorpreso alla guida della propria auto mentre percorreva una strada periferica del comune di Venafro, si tratta di un 40enne del luogo, il quale manifestava chiari segni di alterazione psicofisica, che avrebbero potuto determinare un grave pericolo per la circolazione stradale. Il provvidenziale intervento dei militari del Nucleo Operativo e Radiomobile della locale Compagnia, ha consentito di bloccare il guidatore, il quale è risultato avere un tasso alcolemico superiore di oltre cinque volte il limite previsto dalla normativa vigente. Nei suoi confronti è scattata un denuncia per guida in stato di ebrezza alcolica, il ritiro della patente di guida ed il sequestro del veicolo.