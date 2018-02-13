VVFConcorso passaggio di qualifica a capo reparto:Corso di formazione presso Polo Didattico Direzione Regionale Vigili del Fuoco Molise

| di Maria Carosella
| Categoria: Attualità
STAMPA

PRESSO IL POLO DIDATTICO DELLA DIREZIONE REGIONALE DEI VIGILI DEL FUOCO DEL MOLISE, HA AVUTO INIZIO IL CORSO DI FORMAZIONE NELL'AMBITO DEL CONCORSO NAZIONALE PER IL PASSAGGIO DI QUALIFICA A CAPO REPARTO DEL PERSONALE OPERATIVO.

DATA LA RILEVANZA NAZIONALE  AL CORSO PARTECIPA PERSONALE DEI COMANDI DEL MOLISE NONCHE' PERSONALE VVF DEL COMANDO DI BENEVENTO E DEL COMANDO DI FOGGIA E IL CORPO DOCENTE E' COSTITUITO DA DIRIGENTI E DIRETTIVI  QUALIFICATI DEL CORPO NAZIONALE DELLE DIREZIONI MOLISE, CAMPANIA E PUGLIA.

GLI ESAMI FINALI SARANNO SVOLTI PRESSO LE SCUOLE CENTRALI ANTINCENDIO, STORICA SEDE PER LA FORMAZIONE DEI VIGILI DEL FUOCO DI CAPANNELLE (ROMA).

Maria Carosella

Contatti

redazione@altomolise.net
mob. 333.6506972
Accedi Invia articolo Registrati
Recupera la password

Ricerca Avanzata

Macchina del tempo

Cittanet
Questo sito utilizza cookies sia tecnici che e di terze parti. Continuando la navigazione acconsenti al loro utilizzo - Informativa completa - OK