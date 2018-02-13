VVFConcorso passaggio di qualifica a capo reparto:Corso di formazione presso Polo Didattico Direzione Regionale Vigili del Fuoco Molise| di Maria Carosella | Categoria: Attualità
PRESSO IL POLO DIDATTICO DELLA DIREZIONE REGIONALE DEI VIGILI DEL FUOCO DEL MOLISE, HA AVUTO INIZIO IL CORSO DI FORMAZIONE NELL'AMBITO DEL CONCORSO NAZIONALE PER IL PASSAGGIO DI QUALIFICA A CAPO REPARTO DEL PERSONALE OPERATIVO.
DATA LA RILEVANZA NAZIONALE AL CORSO PARTECIPA PERSONALE DEI COMANDI DEL MOLISE NONCHE' PERSONALE VVF DEL COMANDO DI BENEVENTO E DEL COMANDO DI FOGGIA E IL CORPO DOCENTE E' COSTITUITO DA DIRIGENTI E DIRETTIVI QUALIFICATI DEL CORPO NAZIONALE DELLE DIREZIONI MOLISE, CAMPANIA E PUGLIA.
GLI ESAMI FINALI SARANNO SVOLTI PRESSO LE SCUOLE CENTRALI ANTINCENDIO, STORICA SEDE PER LA FORMAZIONE DEI VIGILI DEL FUOCO DI CAPANNELLE (ROMA).