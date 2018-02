Elezioni- A Agnone inaugurazione della sede elettorale della coalizione di centro sinistra e presentazione dei candidati

Venerdi 16 Febbraio a Agnone in Via Matteotti alle ore 17.00 vi sarà l'inaugurazione della sede dei candidati alle elezioni politiche della coalizione di centro sinistra molisano

Successivamente alle ore 18.00 a Palazzo Bonanni avverrà la presentazione dei candidati: al Senato per l’Uninominale, l’imprenditore Enrico Colavita, Mentre alla Camera, per l’Uninominale (CB) il vice presidente della Giunta regionale Vittorino Facciolla e Mariateresa D’Achille per l’Uninominale (IS), Inoltre saranno presenti i candidati dei partiti della coalizione di centrosinistra per il Plurinominale

La coalizione del centro sinistra è cosi composta: PD, Insieme, Civica popolare, +Europa

La serata si concluderà con un aperitivo alle ore 21.00 presso il Caffè Letterario.