Capracotta, webcam di Piazza Falconi, momentaneamente fuori uso. Il Sindaco Paglione: Quartiere San Giovanni posizionate altre due nuove webcam

Problemi alla webcam di Piazza Falconi a Capracotta dovuti alle fortissime raffiche di vento che si sono abbattute sull'Alto Molise negli ultimi giorni. La comunicazione del Sindaco Candido Paglione suggerisce,in alternativa momentanea in attesa della riparazione all'uso della preziosa web cam di piazza Falconi l'utilizzo di altre due posizionate nel quartiere San Giovanni.

Di seguito:

"Torno sulla questione webcam.

Da alcuni giorni quella più importante, la webcam di Piazza Stanislao Falconi, è fuori uso a causa del forte vento della scorsa settimana che ha provocato danni seri a tutto l’impianto. Occorreranno, per questo, lavori di non facile esecuzione e comunque già programmati, prima di riuscire a ripristinare la sua perfetta funzionalità.

Comprendiamo il disagio provocato dall’assenza di quella che giustamente è considerata la più importante “finestra virtuale” per la nostra comunità, ma vi chiediamo di avere ancora un po’ di pazienza. Anche perché - vi garantisco - non è affatto semplice riuscire a mantenere le nostre webcam sempre efficienti e perfettamente funzionanti.

Intanto, come potete vedere già da qualche giorno e come avevamo anticipato, sono presenti sul nostro sito due nuove webcam, posizionate nel quartiere San Giovanni.

Ringrazio, di questo, Emanuele Valeri e tutto lo staff di “Neve Appennino” che – unitamente alla famiglia Sanfilippo - ne hanno permesso l’installazione."