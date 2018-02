Agnone-Giovedi 15 Febbraio presentazione del Presidente Frattura della Rete assistenziale e il Percorso diagnostico terapeutico delle malattie reumatologiche

Il presidente della Regione Molise e commissario ad acta per la sanità, Paolo di Laura Frattura, sarà domani, giovedì 15 febbraio, all'ospedale San Francesco Caracciolo di Agnone per presentare la Rete assistenziale e il Percorso diagnostico terapeutico delle malattie reumatologiche. Con il presidente Frattura parteciperanno per l'Asrem il direttore generale, Gennaro Sosto, e il direttore amministrativo, Antonio Forciniti. La conferenza stampa si terrà alle ore 17.