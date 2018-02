 Olimpiadi di Filosofia, Selezione regionale. Campobasso giovedì 22 febbraio 2018.

Olimpiadi di Filosofia – XXVI Edizione- a.s. 2017/2018 – Selezione regionale. Si comunica che la selezione regionale delle Olimpiadi di Filosofia, XXVI Edizione – a.s. 2017-2018, si terrà presso l’Istituto d’Istruzione Superiore “M. Pagano” di Campobasso giovedì 22 febbraio 2018. La prova, della durata di 4 ore, avrà inizio alle ore 9.00. Si ringraziano le scolaresche per la partecipazione.http://www.istruzionemolise.it/index.php?option=com_content&view=article&id=5271:selezione-regionale-delle-olimpiadi-di-filosofia-data-e-sede&catid=35&Itemid=174

Il Dirigente titolare USR Dott.ssa Anna Paola Sabatini