Vertice a Agnone sul rifacimento del Civitelle : Comune, Polisportiva, incontrano presidente Frattura

Agnone-Oggi giovedì 15 Febbraio alle ore 19.00 presso il Residence " Tavola Osca" RA. Casa di Riposo, vertice tra le parti interessate al rifacimento dello stadio comunale Civitelle di Agnone.

I soggetti in campo: l'Amministrazione comunale di Agnone, il Presidente della Polisportiva Marco Colaizzo con i dirigenti della società e un folto gruppo in rappresentanza dei tifosi e cittadini, incontrano il Presidente della Regione Molise Paolo Di Laura Frattura.

La riunione si rende necessaria a chiarimento e garanzia che i fondi assegnati al comune di Agnone, circa 400mila euro con bando pubblico espletato dalla regione Molise, al quale il Comune di Agnone ha partecipato con relativo progetto, vengano erogati nei tempi e nei modi tali da garantire alla Società Polisportiva Olympia, commissionata dal comune alla gestione degli impianti sportivi del Civitelle, una certa e sicura stagione calcistica per l'anno 2018-2019.

"I lavori di rifacimento dello stadio agnonese, afferma il presidente della Società Polisportiva Colaizzo, sono la condicio sine qua non per continuare nel mio mandato triennale, che mi onoro di ricoprire, ma ad ogg, come a tutti noto, non esistono le condizioni logistiche per svolgere un campionato di serie D."