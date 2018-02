Fondi Patto per il Molise-34 milioni di euro per la viabilità minore, aree interessate, Vastogirardi, Castel del Giudice, Capracotta, San Pietro Avellana, Carovilli, Pescopennataro.

Circa 34 milioni di euro per la viabilità minore della nostra regione grazie ai fondi del Patto per il Molise. Oggi, alla presenza dei sindaci dei 22 comuni interessati, con l’assessore Pierpaolo Nagni, abbiamo presentato 24 nuovi interventi che riguardano l’area del Matese e quella dell’altissimo Molise per una spesa complessiva di oltre 9 milioni di euro. Si tratta di interventi individuati grazie ad un metodo nuovo: la condivisione e il no ai campanilismi per scegliere le priorità. Certo, i fondi sono ancora pochi rispetto al fabbisogno delle due Province visto che occorrono 280 milioni per Campobasso e 120 per Isernia, ma questo è un buon inizio. Un percorso virtuoso, il più logico e corretto possibile quello messo in campo dalla Regione, frutto del lavoro fatto con le amministrazioni comunali. E’ stata una bella soddisfazione vedere l'approvazione dei sindaci presenti che hanno parlato di un “ottimo lavoro di squadra” e evidenziato “un cambio di mentalità e di passo che va oltre il campanilismo, una condivisione rispetto alle priorità dei territori”. I Comuni interessati dagli interventi sono: Bojano, Campochiaro, Cercemaggiore, Cercepiccola, Colle d'Anchise, Guardiaregia, San Giuliano del Sannio, San Massimo, San Polo Matese, Sepino, Spinete, Vinchiaturo, Cantalupo nel Sannio, Frosolone, Macchiagodena, Sant'Elena Sannita, Vastogirardi, Castel del Giudice, Capracotta, San Pietro Avellana, Carovilli, Pescopennataro.

https://www.facebook.com/paolo.dilaurafrattura

Patto per il MOLISE

Patto per lo sviluppo del Molise - FSC 2014-2020 – Delibera CIPE 10 agosto 2016 n. 26. Area tematica “Infrastrutture”, Linea di intervento “Viabilità”. Azione viabilità minore.

Tot. € 33,850 Mln di cui:

1° programma degli interventi: € 5,670 Mln Interventi viabilità provinciale Area Medio Trigno (DGR 91 del 17.03.2017).

2° programma degli interventi: € 5,385 Mln viabilità provinciale Area Cratere (DGR 242 del 29.06.2017).

*********************

3° programma degli interventi: € 4,800 Mln AREA MATESE (DGR 46 del 08.02.2018).

4° programma degli INTERVENTI DI VIABILITÀ COMUNALE: € 1,430 Mln (DGR 47 del 08.02.2018).

5° programma degli INTERVENTI DI VIABILITÀ POVINCIALE – AREA ALTISSIMO MOLISE : € 2,850 Mln (DGR 48 del 08.02.2018).

TOT. Finanziamenti: € 20,135 Mln

Definizione 3° programma degli interventi. AREA MATESE (DGR 46 del 08.02.2018)