Rete viaria Agnone- Campobasso: "Percorro tutti i giorni questa strada..."

Riceviamo e pubblichiamo il disagio di chi tutti i giorni è costretto per motivi di lavoro, di studio ed altro, a percorrere tratti di strada completamente dissestati, che presentano insidie e pericoli per il conducente e gli inevitabili ingenti danni alle autovetture. Un vero disagio che nel periodo invernale diventa un calvario al quale si somma la frustazione di essere figli di un Dio minore o cittadini senza diritti, di serie B. Il tratto in evidenza nelle fotografia della galleria e' il tratto Agnone-Campobasso, nello specifico Salcito-Fossalto

DI SEGUITO:

"Sono anni che percorro questa strada per recarmi a Campobasso e le condizioni si fanno sempre più critiche.

(Se solo le macchine potessero parlare!)

Questo è vergognoso come lo è il fatto che abbiamo un solo collegamento con il capoluogo. Sembra di stare nel terzo mondo.

Svegliamoci!!"