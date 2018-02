Di Lucente Sindaco di Vastogirardi: scelte delle amministrazioni comunali a favore dei cittadini nel programma di viabilità interna

Il Sindaco di Vastogirardi Andrea Di Lucente,in un post Fb informa i cittadini della conferenza stampa di questa mattina Giovedi 15 Febbraio a Campobasso tenutasi alla presenza del Presidente Regione Molise Frattura, l'Assessore ai Lavori Pubblci Nagni e di 22 Sindaci, sulla presentazione del programma dei nuovi interventi relativi alla viabilità minore. Si tratta di 24 nuovi interventi che riguardano l’area del Matese e quella dell’altissimo Molise per una spesa complessiva di oltre 9 milioni di euro,fondi provenienti dal Patto per il Molise.

Il Sindaco Di Lucente informa i cittadini quali le scelte prioritararie operate per il territorio di Vastogirardi sulle quali destinare i fondi.

Sottolinea l'autonomia delle amministrazioni comunali nelle scelte a favore dei cittadini e non in nome di pratiche e logiche di antica memoria.

Di seguito le dichiarazioni di Andrea Di Lucente, Sindaco di Vastogirardi:

"Oggi, presso la sede della Regione Molise, si è tenuta la conferenza stampa di presentazione dei programmi di finanziamento relativi alla viabilità interna;

Con i colleghi sindaci dell’Altomolise da mesi avevamo avviato congiuntamente con l’amministrazione regionale un tavolo di concertazione individuando le priorità su cui intervenire.

Dovendo fare delle scelte come amministrazione di Vastogirardi avevamo puntato decisamente su due interventi importanti che consentiranno ai cittadini di Vastogirardi Capoluogo e ai cittadini delle frazioni di Villa San Michele e Cerreto di raggiungere il capoluogo di provincia percorrendo strade sicure.

Gli interventi ed i lavori che riguardano il nostro comune interesseranno :

La Sp 82 Valdonica dal centro abitato di Vastogirardi fino a Staffoli per un importo pari a € 300.000 dove verrà totalmente rifatto il manto bituminoso;

la SP Carovillense (da Carovilli allo scalo FS di San Pietro Avellana) per un importo pari a 775.000 €. dove oltre al manto bituminoso verrà messa in sicurezza nei punti maggiormente sconnessi.

Sicuramente coinvolgere direttamente le amministrazioni locali è un nuovo modo di gestire la cosa pubblica nella nostra regione, prima gli interventi venivano decisi secondo logiche diverse da quelle che sono le vere esigenze delle amministrazioni ma principalmente dei cittadini che giornalmente devono percorrere le strade provinciali."