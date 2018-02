Foglio di via a Sanremo per operai Fiat licenziati illegittimamente. Soa: "Dopo Sanremo continuiamo a cantare in coro!"

Lo scorso fine settimana nell'occasione del Festival di Sanremo un gruppo musicale chiamato << Lo Stato Sociale>>, durante l' esibizione ha portato sul palco dell'Ariston, all'attenzione di milioni di persone, la vicenda dei 5 operai licenziati anni addietro dalla Fiat Fca stabilimento di Pomigliano d'Arco. Una sentenza di Tribunale obbliga la casa automobilistica di Marchionne a reintegrarli perché il licenziamento è illegittimo ,invece vengono pagati con lo stipendio senza farli lavorare , non sono stati di fatto reintegrati . E' evidente che la libertà di pensiero non e' di casa fiat,

La denuncia plateale del gruppo musicale con i nomi dei cinque operai attaccati alle giacche e l'indignazione popolare dovuta alla sensibilizzazione dei fatti è aumentata notevolmente; infatti gli stessi operai si sono recati a San Remo il Sabato e sono stati accolti dal gruppo di artisti e, nell'occasione nei pressi del teatro Ariston hanno denunciato ulteriormente la vicenda calamitando l'attenzione dei presenti e in parte della stampa ,meno che di rai radio 2 che ha fatto intervenire le forze dell'ordine, cosí mettendo a tacere dai loro microfoni la questione operaia , colpevoli di aver esternato la loro grave condizione ,complice il silenzio assordante della politica e delle istituzioni ,i cinque dopo ore chiusi in commissariato sono stati rispediti con un foglio di via . I fatti successi sono di una gravita' inaudita .Intanto, calato il sipario si dovrebbero spegnere i riflettori? Assolutamente no!

Dalla Fca Fiat di Termoli , Pomigliano d'arco, Cassino e Melfi alcuni lavoratori giá legati da un percorso di autorganizzazione si incontreranno per analizzare e tracciare iniziative comuni tese alla salvaguardia dei diritti , alla solidarieta'e alla liberta' sindacale e di opinione. L'appuntamento è per Sabato 17 Febbraio 2018 presso la sede del SOA a pochi minuti dalla zona industriale di Termoli in via Garibaldi 123 A Portocannone (Cb) nell'occasione alle 0re 15,00 seguirá una conferenza stampa pubblica.

Dopo Sanremo continuiamo a cantare in coro!

SOA OPERAI AUTORGANIZZATI FCA FIAT