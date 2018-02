Concorso Nazionale-Scriviamo lo sport edizione 2018, tema "L'attimo vincente"

"Scriviamo lo Sport" L'Associazione di Promozione Sociale Spazio Pieno e il Circolo fotoricreativo Occhio Magico bandiscono la IV edizione del Concorso di giornalismo sportivo intitolato a Carlo Graziani, aspirante giornalista, studente di Scienze della comunicazione. In onore al sogno che Carlo coltivava fin da bambino con determinazione e impegno, questo Concorso intende sensibilizzare i giovani al mondo del giornalismo e della fotografia sportiva. Finalità primaria del Concorso è quella di sollecitare l'attenzione verso i valori fondanti dello Sport e i principi di condivisione e solidarietà che esso implica; i partecipanti dovranno riuscire a comunicare l'importanza, nel gioco come nella vita, di non arrendersi al primo ostacolo ma tendere con costanza e determinazione ai propri obiettivi. Quest'anno i concorrenti sono chiamati ad esprimersi sul tema "L'ATTIMO VINCENTE" e a dimostrare la loro capacità di catturare emozioni evidenziando, con un articolo giornalistico o una fotografia, come lo sport riesca a farci superare barriere che appaiono insormontabili. Anche di fronte a difficoltà oggettive, come malattie o disabilità, lo sport è la dimostrazione che con caparbietà e coraggio tutto è possibile e ogni passo compiuto si trasforma in una grande vittoria personale. Il concorso s'inserisce nel quadro degli eventi di promozione sociale, cultura solidale e valorizzazione del territorio.

REGOLAMENTO

ART.1 Promotori

L' Associazione Spazio Pieno e il Circolo foto ricreativo Occhiomagico, bandiscono la IV Edizione del concorso ScriviaAmo lo sport, intitolato a Carlo Graziani.

ART.2 Tema del concorso.

Il tema è "L'ATTIMO VINCENTE". I partecipanti dovranno riuscire a catturare e comunicare i valori fondanti dello sport, al fine di trasmettere i principi sui quali deve basarsi ogni competizione sportiva.

Lo sport, come la vita, non ammette esitazioni: il concetto di vincere deve essere inteso come il coronamento dei sacrifici e dell'impegno che si è dedicato alla sfida. L'essenziale non è conquistare il podio, ma combattere con passione e lealtà, fino a sentire vivo dentro di sé L'ATTIMO preciso in cui tutti gli sforzi acquisiscono valore e regalano soddisfazione. Le qualità che caratterizzano un campione non sono solo doti fisiche, gli eroi non sono tutti alti, belli e robusti: sono sempre più frequenti esempi di atleti che non si lasciano condizionare da pregiudizi e discriminazioni. Mettersi in discussione incanalando tutte le proprie energie per raggiungere un risultato è la vera vittoria. L'ATTIMO in cui questo accade è magico e irripetibile.

Lo sport insegna ai giovani l'etica del fair-play e la fiducia in se stessi e nelle proprie capacità. E' la scintilla necessarie a non arrendersi davanti alle difficoltà, ha il potere di rompere ogni barriera, può trasformare un handicap in opportunità. Parla ai giovani in un linguaggio universale. Fondamentale è mantenere alte le motivazioni e la volontà di lottare per raggiungere quel preciso ATTIMO in cui ci si sente, finalmente, vincenti.

ART.3 Sezioni del concorso

Sezione I – Articolo giornalistico

Sezione II - Fotografia (PATROCINIO FIAF N° 2018P1)

ART. 4 Requisiti di partecipazione

La sezione I -Articolo giornalistico- è destinata a ragazzi dagli 8 ai 26 anni di età. Unico obbligo per i partecipanti è di non essere iscritti all'Albo dei Giornalisti.

La sezione II –Fotografia- non prevede limiti di età; possono partecipare tutti i fotografi residenti Italia, San Marino e Vaticano, iscritti e non alla FIAF.

La partecipazione al concorso è GRATUITA.

ART.5 Categorie in concorso.

SEZIONE I - ARTICOLO GIORNALISTICO:

1. CUCCIOLI (8 anni – 13 anni);

2. RAGAZZI (14 anni – 18 anni);

3. GIOVANI (19 anni – 26 anni).

SEZIONE II - FOTOGRAFIA:

1. UNDER 18 (Iscritti FIAF e non);

2. OVER 18 (Iscritti FIAF e non).

ART.6 Caratteristiche tecniche delle opere

Sezione I) Articolo giornalistico – l'elaborato può riguardare un evento sportivo direttamente vissuto, immaginario o memorabile. Il testo deve essere di dimensioni non superiori a 2.500 battute, spazi inclusi, pena l'esclusione (titolo ed eventuale sommario sono esclusi dal conteggio). Il file dell'elaborato dovrà pervenire come documento Word o PDF ed essere nominato con Cognome e Nome del partecipante (Es. Rossi Mario).

Sezione II) Fotografia- le immagini digitali dovranno avere una risoluzione massima di 2500 pixel per il lato maggiore, essere presentate in formato JPG (spazio colore sRGB) e pesare al massimo 2 Mb. I file, massimo 4, dovranno essere così nominati: prime tre lettere del cognome, prime tre lettere del nome, numero progressivo d'ordine e titolo dell'opera. Es. Rossi Mario, file n°1: ROSMAR1_Rugby.

È possibile partecipare a entrambe le sezioni.

ART.7 Modalità di presentazione delle opere e scadenza dei termini

Ogni concorrente dovrà accludere alla/e opera/e la scheda d'iscrizione allegata al presente bando (All. 1).

Le opere, per entrambe le sezioni, dovranno essere caricate tramite l'apposito form online presente all'indirizzo internet delle associazioni promotrici: www.spaziopieno.it e www.circoloocchiomagico.it oppure trasmesse via mail alla casella di posta elettronica concorso@scriviamolosport.it.

In casi eccezionali, esclusivamente per la Sezione I) Articolo giornalistico, le opere unitamente alla scheda d'iscrizione potranno pervenire tramite posta ordinaria all'indirizzo:

Associazione di Promozione Sociale "Spazio Pieno", Via Aurelio Balzano, n. 103, 67031 Castel Di Sangro (AQ). Sulla busta dovrà essere specificato "Concorso ScriviAmo lo Sport".

Le opere dovranno essere inviate entro e non oltre il 31 Marzo 2018.*

*In caso d'invio a mezzo posta farà fede il timbro postale.

ART.8 Criteri di valutazione

Sezione I) Articolo giornalistico - La valutazione dei lavori sarà effettuata sulla base di un'apposita griglia, strutturata secondo i seguenti macro - criteri e con un punteggio massimo obiettivo di 100 punti:

1) Capacità di catturare l'interesse del lettore (max. 40 punti)

2) Qualità della scrittura e della lingua (max. 30 punti);

3) Capacità di approfondimento tecnico (max. 30 punti).

Sezione II) Fotografia Patrocinio n. 2018P1 – La valutazione dei lavori sarà effettuata sulla base della qualità tecnica dello scatto, della forza emotiva dello stesso e della sua attinenza al tema proposto. Gli interventi tecnici sulle opere devono limitarsi alle semplici correzioni di colore, esposizione e contrasto. Non sono ammessi fotomontaggi.

Ogni sezione sarà sottoposta alla valutazione di una propria specifica commissione, che potrà decidere in merito all'assegnazione di premi speciali oltre a quelli previsti, giustificati da apposita motivazione.

ART. 9 Composizione delle giurie

Sezione I) Articolo giornalistico –n. 3 giornalisti professionisti iscritti all'albo; n. 1 rappresentante della scuola; n. 2 rappresentanti delle Associazioni promotrici.

- Giuseppe Tambone – Dirigente FIGC;

- Enzo Boldi – giornalista e radioconduttore sportivo;

- Marco Santopaolo – giornalista e Direttore sportivo;

- Antonello Passacantando - Delegato MIUR Abruzzo;

- Arduino Capanna - Presidente Circolo Fotoricreativo Occhiomagico;

- Elisa Balzano - Associazione Spazio Pieno.

Sezione II) Fotografia:

- Presidente di giuria: Giuseppe Di Padova – AFI – Delegato Regionale Abruzzo;

- Romano Visci – BFI – Delegato Provinciale L'Aquila;

- Pietrino Di Sebastiano – AFI -;

- Enrico Maddalena – BFI, SemFIAF – Dipartimento didattica e dipartimento cultura FIAF;

- Luigi Bucco – BFI -;

- Giurati supplenti:

- Erminia Scioli – Presidente Associazione Spazio Pieno;

- Giacomo Campana – Vice Presidente Circolo Occhiomagico.

ART. 10 Premi

Sezione I) Articolo giornalistico

CUCCIOLI:

1° premio - Internazionali di Tennis di Roma, ingresso al Foro Italico (vincitore + n.1 accompagnatore).

2° premio - Visita al Centro Tecnico Federale di Coverciano (FIGC) con partecipazione alla Conferenza stampa della Nazionale Italiana di Calcio (vincitore + n.1 accompagnatore).

3° premio - Skipass stagionale comprensorio Montepratello – Aremogna - Pizzalto (stagione sciistica 2018/19).

RAGAZZI:

1° premio - World Series di nuoto paralimpico a Lignano Sabbiadoro (UD): ingresso per il vincitore (se minorenne + n.1 accompagnatore), possibilità di assistere alle gare e di trascorrere una giornata insieme agli atleti della nazionale italiana.

2° premio - Visita al Centro Tecnico Federale di Coverciano (FIGC) con partecipazione alla Conferenza stampa della Nazionale Italiana di Calcio per il vincitore (se minorenne + n.1 accompagnatore).

3° premio - Skipass stagionale comprensorio Montepratello – Aremogna – Pizzalto (stagione 2018/19).

GIOVANI:

1° premio - World Series di nuoto paralimpico a Lignano Sabbiadoro (UD): ingresso per il vincitore, possibilità di assistere alle gare e di trascorrere una giornata insieme agli atleti della Nazionale Italiana;

2° premio - Visita al Centro Tecnico Federale di Coverciano (FIGC) con partecipazione alla Conferenza stampa della Nazionale Italiana di Calcio per il vincitore.

3° premio - Skipass stagionale comprensorio Montepratello – Aremogna – Pizzalto (stagione 2018/19).

Sezione II) Fotografia

UNDER 18

1° premio: Internazionali di Tennis di Roma, ingresso al Foro Italico (vincitore + n.1 accompagnatore).

2° premio: Pass per una del campionato nazionale automobilistico Super Cup (vincitore + n.1 accompagnatore).

3° premio: Visita al Centro Tecnico Federale di Coverciano (FIGC) con partecipazione alla Conferenza stampa della Nazionale Italiana di Calcio (vincitore + n.1 accompagnatore).

OVER 18

1° premio: medaglia FIAF + World Series di nuoto paralimpico a Lignano Sabbiadoro (UD): ingresso per il vincitore, possibilità di assistere alle gare e di trascorrere una giornata insieme agli atleti della nazionale italiana.

2° premio: medaglia FIAF + Pass per una gara a scelta degli organizzatori nel campionato nazionale automobilistico Super Cup

3° premio: medaglia FIAF + Visita al Centro Tecnico Federale di Coverciano (FIGC) con partecipazione alla Conferenza stampa della Nazionale Italiana di Calcio.

Le associazioni promotrici potranno aggiungere eventuali altri premi, a loro insindacabile giudizio.

Il giudizio delle Giurie è inappellabile e la partecipazione al concorso implica l'accettazione completa del presente regolamento.

ART.11 Comunicazione risultati

I risultati saranno comunicati ai vincitori per e-mail o tramite posta entro il 30/04/2018.

La premiazione dei finalisti si svolgerà il giorno 04/05/2018 a Castel di Sangro presso il Teatro "F. P. Tosti" in Via Porta Napoli, n. 46 con cerimonia pubblica, alla presenza di personalità di spicco del giornalismo, della fotografia, della cultura e del mondo dello sport.

ART.12 Pubblicazione opere

Il catalogo della manifestazione contenente le opere vincitrici e tutte quelle ammesse, di entrambe le sezioni, sarà realizzato su supporto CD/DVD ed inviato agli autori; a tutti sarà data la possibilità di scaricare il file per supporto digitale (ISO CD/DVD).

Tutti gli elaborati pervenuti potranno essere utilizzati in occasione di eventi organizzati dalle Associazioni stesse, ferma restando la proprietà dell'opera e la citazione dell'autore.

ART.13 Trattamento dati

In base a quanto stabilito dal T.U. n.196 de 30 giugno 2003, in materia di protezione dei dati personali, la partecipazione al concorso comporta da parte dell'autore, l'autorizzazione al trattamento, con mezzi informatici o meno, dei dati personali ed alla loro utilizzazione da parte delle Associazioni organizzatrici, della FIAF e/o di terzi da questi incaricati, per lo svolgimento degli adempimenti inerenti al concorso e degli scopi associativi e/o federativi. L'incaricato del trattamento dei dati è il signor Arduino Capanna.

CALENDARIO

Termine di ricevimento opere: 31/03/2018

Riunione Giuria: 23/04/2018

Cerimonia di Premiazione: 04/05/2018

Comunicazione risultati entro il: 29/04/2018

Durata mostra: 31/05/2018 – 31/08/2018

Le opere non accompagnate dalla scheda di partecipazione o non giunte in tempo utile o non rispettanti le caratteristiche sopra indicate saranno escluse. I partecipanti, accettando il presente regolamento, dichiarano di essere in possesso di tutti i diritti sulle opere presentate e che sono responsabili del contenuto delle stesse.

Ulteriori informazioni relative al Concorso, potranno essere richieste a mezzo posta elettronica agli indirizzi spaziopieno2014@gmail.it e info@circoloocchiomagico.it. È possibile, altresì, contattare gli organizzatori tramite la pagina Facebook "ScriviAmo lo sport".