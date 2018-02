Egam, Andrea Di Lucente rappresentante al comitato d’ambito

Il sindaco di Vastogirardi Andrea Di Lucente è stato nominato rappresentante al Comitato d’ambito dell’Egam. L’incarico gli è stato conferito nel corso dell’assemblea territoriale di bacino Alto Sannio, convocata dal Comune capofila di Agnone.

Il Comitato d’ambito è costituito dai sindaci dei Comuni di Campobasso, Isernia, Termoli, Boiano e Venafro e da nove componenti, ciascuno dei quali è espressione di un bacino ottimale corrispondente a ognuno degli ambiti definiti dalla legge regionale 1 del 27 gennaio 2016.

«Ringrazio tutti i Sindaci e gli amministratori dei Comuni del bacino territoriale Alto Sannio che mi hanno voluto confermare la loro fiducia – ha commentato Di Lucente -. Sicuramente dovremo iniziare un percorso difficile ed impegnativo visto che dovremmo prendere decisioni importanti sempre tenendo conto che il popolo italiano con il referendum del 2011 ha deciso in maniera netta che il servizio idrico deve restare pubblico. Ed è da questo punto fondamentale che dobbiamo costruire un soggetto gestore della risorsa idrica che dia certezze ed affidabilità sia sotto l’aspetto tecnico che sotto l’aspetto gestionale.

All’interno del Comitato d’ambito dell’EGAM saro’ il rappresentante del centro piu’ piccolo dal punto di vista demografico ed è proprio per questo che porterò avanti in maniera decisa le istanze dei piccoli centri che in questi anni hanno fatto enormi sacrifici per avere un sistema idrico efficiente e che non vogliono pagare a caro prezzo le inefficienze dei grandi centri.