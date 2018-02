Sindaco di Capracotta Paglione: 750 mila euro per la viabilità minore

Da ieri è finalmente ufficiale: la strada che da Capracotta conduce a Monteforte, verso Staffoli, e quella che procede verso guado Liscia, verso Agnone, saranno interessate da importanti interventi di miglioramento, grazie a un finanziamento regionale di 750 mila euro.

Grazie agli interventi di miglioramento del tragitto, le due strade saranno più sicure, soprattutto durante il periodo invernale.

Il senso di responsabilità degli amministratori dell’Altissimo Molise e la capacità di ascolto della giunta regionale hanno fatto si che anche questa parte del territorio molisano potesse beneficiare di importanti risorse per migliorare la viabilità.

La somma stanziata rappresenta un buon punto di partenza per cominciare a guardare al futuro con maggiore ottimismo.

Adesso, anche con l’avvio dei lavori per il completamento della Fondo Valle Sangro, nel tratto tra Quadri e il bivio di Gamberale (entrambe in provincia di Chieti), si pone il problema di un deciso miglioramento anche del collegamento di Capracotta (e dell’alto Molise) alla Fondovalle Sangro. Un intervento che non si può più rinviare: e per questo siamo impegnati fin da ora.