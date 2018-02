Impiantistica sportiva-Graduatoria dei progetti ammessi al finanziamento, tra gli altri: Agnone, Capracotta,Vastogirardi, Pescopennataro

Qualificazione e miglioramento degli impianti sportivi, pubblicata dalla regione Molise la graduatoria dei progetti redatti dai Comuni ammessi al finanziamento, che prevede il 70% delle risorse erogate a fondo perduto e il 30% di cofinanziamento. Presenti anche le tabelle con l’elenco dei progetti ammessi ma non finanziabili per esaurimento fondi. E quelli non ammessi.

Nell'area della provincia di Isernia oltre alla citta pentra figurano: anche i comuni di Capracotta, Filignano, Vastogirardi, Rocchetta a Volturno, Macchiagodena, Agnone, Frosolone, Venafro, Montenero Valcocchiara, Carpinone, Cerro al Volturno, Sant’Angelo del Pesco, Pescopennataro e l’amministrazione provinciale di Isernia per quanto concerne il complesso sportivo di Via Capanna a Venafro. Per la quasi totalità si tratta di interventi di risistemazione, adeguamento e/o completamento delle strutture sportive esistenti, tra edifici e campi. Per Filignano, invece, si tratta della realizzazione di un campo pratica per il golf, con annessa club house dotata di servizi e parcheggi.