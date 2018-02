Impiantistica sportiva, al comune di Vastogirardi 750mila euro per l'ammodernamento del "Filippo di Tella"

Ieri è stata pubblicata la graduatoria dei progetti finanziati dalla regione Molise per fondi derivanti dalle risorse del “Patto per lo sviluppo della Regione Molise – Fondo sviluppo e coesione 2014/ 2020 delibera CIPE 10 agosto 2016 AREA TEMATICA TURISMO E CULTURA – linea di intervento programma integrato per lo sviluppo del turismo sportivo e del benessere – azione impiantistica sportiva con poli integrati con offerta scolastica turistica e qualità della vita”. Il Comune di Vastogirardi, è stato destinatario di un finanziamento regionale pari a 750.000 euro,per l’ammodernamento del campo di Calcio “Filippo Di Tella”.Attraverso tale finanziamento verrà realizzata una tribuna coperta e verrà realizzato un manto sintetico oltre a rendere in toto la struttura sicura e moderna.

Il progetto presentato dal Comune di Vastogirardi si è classificato al quarto posto in graduatoria,. Grande soddisfazione, è stata espressa da parte del Sindaco Andrea Di Lucente a nome di tutta l’amministrazione comunale, nel vedere accolta la progettualità proposta.

“ Finalmente vediamo coronato un sogno quello di avere delle risorse per poter rendere le nostre strutture sportive a norma e moderne. Il nostro impianto ha sempre avuto delle problematiche che spesso non hanno permesso alla nostra squadra di calcio di poter disputare partite importanti nel proprio impianto. Negli ultimi anni la squadra del Vastogirardi ha disputato campionati di vertice vincendo anche 2 coppe regionali e quindi si è confrontata con realtà importanti del panorama calcistico extraregionale e per motivi di sicurezza siamo sempre stati costretti a chiedere ospitalità agli amici di Agnone perché la mancanza di una tribuna, la mancanza di misure di sicurezza idonee ha sempre costretto sia la lega che la prefettura a non farci giocare sul nostro impianto. Rimango sempre dell’avviso che attraverso lo sport ed in particolare attraverso il calcio si possa muovere un pò l’economia. Avere una struttura a norma e all’avanguardia significa essere un polo attrattivo per squadre che vogliono fare un ritiro in quota e questo significa portare gente a Vastogirardi ed in Altomolise. Forse arriviamo con un po di ritardo ad offrire questo tipo di servizi ma dobbiamo con forza e convinzione credere ancora che le nostre aree interne devono continuare a vivere e solo dando una spinta innovativa forse riusciamo ad attrarre persone che vogliono investire a Vastogirardi. Ora tocca a noi accelerare le gare di appalto per poter iniziare i lavori il prima possibile cosi da veder realizzata l’opera che aspettiamo da sempre".