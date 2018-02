Decoro urbano, piazzale antistante Liceo di Agnone, sollecito del Sindaco Marcovecchio alla provincia

In una nota ,a firma del sindaco di Agnone Lorenzo Marcovecchio e dell'Assessore al Centro Storico Annalisa Melloni, si richiama l'attenzione su una area situata nel centro di Agnone, il piazzale antistante il Liceo Scientifico Giovanni Paolo I.La nota è indirizzata al Presidente della Provincia di Isernia Lorenzo Coia.

Il piazzale era stato ricoperto di un manto erboso sintetico dalla precedente amministrazione, direttamente applicato sulla cementificazione, essendo sprovveduto di pavimentazione. L'usura, le condizioni metereologiche avverse, le operazioni di scarico, hanno contribuito al logoramento del manto erboso. Il piazzale e' adiacente a siti di interesse artistico culturale, non e' un'area estesa, il rifacimento a carico dell'Ente Provincia, potrebbe non richiedere un esorbitante aggravio di spesa per l'ente stesso. Il sollecito dell'amministrazione appare doveroso.

