Incidente tra due autovetture sulla SS 158, gli occupanti tutti feriti di cui due gravi

Ennesimo incidente stamani sulla SS 158 nel Comune di Colli a Volturno nei pressi del ponte “sbiego”.

Due autovetture ognuna con due occupanti sono entrate in collisione per cause in corso di accertamento da parte dei Carabinieri.

Gli occupanti tutti feriti di cui due gravi. Un ferito era bloccato nelle lamiere contorte, si è reso necessario fare ricorso alle cesoie in dotazione ai Vigili del Fuoco, provenienti dalla sede Centrale di Isernia, che dopo pochi minuti hanno estratto la persona incastrata e successivamente in collaborazione con il personale del 118 è stato spinalizzato. (Particolare barella che immobilizza la persona per presunte lesioni spinali)

I feriti sono stati tutti portati in ospedale tramite due autoambulanze.

Per liberare la statale sul posto anche ANAS e due carri attrezzi.

Un cane trasportato su una delle autovetture è stato dato in cura a gente del posto in attesa che i legittimi proprietari possano tornare a prenderlo.