Impiantistica sportiva 340mila euro al comune di Agnone. Immediata la procedura di appalto dei lavori per il Civitelle

Oggi, presso la Sala Parlamentino di Palazzo Vitale, a Campobasso, il Presidente della Regione Frattura, con l’assessore alle infrastrutture Pierpaolo Nagni e il consigliere delegato allo sport Carmelo Parpiglia, hanno incontrato gli amministratori dei comuni molisani che lo scorso agosto hanno partecipato al bando per l’azione impiantistica sportiva con poli integrati con offerta scolastica, turistica e qualità della vita.

Presenti per il Comune di Agnone il vicesindaco Linda Marcovecchio insieme all’assessore allo sport Annalisa Melloni.

Dopo vari mesi di attesa per la pubblicazione della graduatoria dei progetti ammessi a finanziamento, finalmente anche il Comune di Agnone ha potuto gioire di un risultato che consentirà di effettuare una fondamentale azione di restyling per lo Stadio Comunale “Civitelle”, mediante sostituzione del manto di erba sintetica e l’adeguamento del sistema di drenaggio, secondo le linee guida relative alla realizzazione di campi da gioco in “erba artificiale” destinati a ospitare i campionati F.I.G.C. – L.N.D. sino alla serie “D” e S.G.S..

L’investimento, pari a 425.000,00 €, di cui 85.000,00 cofinanziati dal Comune di Agnone, si aggiunge agli 80.000,00 € che la Regione Molise concesse nell’agosto 2016 per la realizzazione di interventi necessari per l’omologazione del campo da gioco ai fini dello svolgimento delle stagioni agonistiche 2016/17 e successive.

Non appena la Regione convocherà il Comune per la firma del disciplinare di concessione, cosa che dovrebbe avvenire a stretto giro, non ci sarà tempo da perdere per procedere all’espletamento della procedura di appalto dei lavori visto che l’obiettivo da raggiungere è quello di consentire la regolare ripresa del campionato di calcio nel prossimo settembre.

I lavori dovranno necessariamente svolgersi non appena avranno avuto termine le competizioni calcistiche di maggio che rientrano nello svolgimento dei Campionati Universitari Sportivi 2018, organizzati quest’anno da UniMol e dal Cus Molise e che vedranno lo stadio “Civitelle” protagonista nello scenario sportivo regionale e non solo, creando per la Città di Agnone un momento di visibilità importante che ci rende particolarmente orgogliosi e desiderosi nel farne conoscere le sue bellezze e i suoi tesori.

Il Sindaco e l’Amministrazione comunale, soddisfatti per il risultato raggiunto, rivolgono un sincero ringraziamento per l’operato svolto allo staff di progettazione dello Studio Tecnico Associato arch. Enrico D’Onofrio e ing. Tonino Di Ciocco e al settore tecnico comunale.

Un grazie sincero va al Presidente della Regione Paolo di Laura Frattura, all’assessore alle Infrastrtutture Pierpaolo Nagni, al consigliere delegato allo Sport Carmelo Parpiglia con cui condividiamo fortemente l’idea del valore sociale dello sport, in tutte le sue forme, e la convinzione che le infrastrutture sportive rappresentano un enorme potenziale quale ricchezza indiscussa per lo sviluppo e la vita nei nostri territori.

Non possiamo dimenticare di ringraziare l’Associazione Polisportiva Olympia Agnonese, nella persona del Presidente Marco Colaizzo, del Direttivo e dello sponsor “Molisia” del gruppo Di Iorio Spa, insieme ai tifosi e a tutti coloro che sostengono lo svolgimento di una stagione calcistica difficile, nella speranza che questo momento ridia speranza e fortuna nel riprendere tutti insieme un percorso in salita nella classifica, con fiducia in un futuro sempre migliore.

Il Sindaco e l’Amministrazione Comunale