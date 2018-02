Smaltimento illecito di rifiuti, pregiudicato denunciato dai Carabinieri

A Venafro, i Carabinieri della locale Stazione hanno denunciato alla Procura della Repubblica di Isernia, un pregiudicato originario dell’hinterland napoletano, per smaltimento illecito di rifiuti speciali. Secondo quanto accertato dai Militari, l’uomo aveva abbandonato su un fondo agricolo privato, rifiuti speciali consistenti in materiali di risulta del tipo inerti provenienti da attività di demolizione di fabbricati ed altro materiale inquinante. Quella della tutela ambientale rimane una delle priorità dell’Arma dei Carabinieri soprattutto in provincia di Isernia, territorio particolarmente sensibile sotto il profilo del patrimonio paesaggistico, così come testimoniano le numerose operazioni che si sono susseguite nel tempo, sia contro il fenomeno dello smaltimento illecito dei rifiuti che dell’inquinamento dei corsi fluviali e delle aree protette, fino al contrasto dell’abusivismo edilizio.