Fermato dai Carabinieri mentre trasportava dosi di hashish e marijuana nascoste in auto, nei guai 20enne di origine casertana. Droga sottoposta a sequestro.

I Carabinieri della Stazione di Sesto Campano nell’ambito di un mirato servizio di controllo del territorio eseguito in prevalenza lungo le arterie di collegamento tra le province di Isernia e Caserta, hanno fermato uno 20enne di origine casertana, mentre percorreva con la propria auto una strada di confine. Il giovane alla vista dei militari ha mostrato chiari segni di nervosismo che hanno indotto gli uomini dell’Arma ad approfondire i loro accertamenti. Durante la perquisizione personale e veicolare, all’interno di un pacchetto di sigarette veniva rinvenuto occultato un involucro contenente dosi di hashish e marijuana. Le dosi sono state sottoposte a sequestro mentre il giovane dovrà rispondere di detenzione illegale di sostanze stupefacenti. Le ulteriori indagini tutt’ora in corso da parte dei Carabinieri dovranno ora stabilire se le dosi erano per uso personale o se destinate all’attività di spaccio nella provincia “pentra”. Con quest’ultima operazione, salgono a ventidue le persone finite nelle rete dell’Arma nel corso di attività antidroga predisposte dal Comando Provinciale Carabinieri di Isernia dall’inizio del nuovo anno, mentre sono numerose le dosi di stupefacenti di varia tipologia sottoposte a sequestro. Quello della lotta alla droga rimane una delle priorità dell’Arma dei Carabinieri che quotidianamente profonde ogni sforzo per contrastare questo fenomeno che vede sempre più coinvolti i più giovani. Per questo motivo vengono predisposti sistematicamente controlli e perquisizioni presso le scuole di ogni ordine e grado, luoghi di ritrovo e locali pubblici, anche con l’impiego di unità antidroga dei Nuclei Cinofili dell’Arma.