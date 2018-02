Frosolone: importanti risorse per la viabilità minore e l’impiantistica sportiva

Frosolone, 22 gennaio 2018: Anche il comune di Frosolone ha beneficiato dello stanziamento di importarti risorse rispetto alla viabilità minore e all’impiantistica sportiva dalla Regione Molise. Oltre un milione e duecento mila euro, infatti, saranno a disposizione dell’amministrazione per finanziare dei progetti che la comunità locale attendeva da tempo.

"I 514.000 euro destinati alla viabilità, ha spiegato il vicesindaco Giuseppina COLARUSSO, sono finalizzati alla realizzazione di un nuovo tratto di strada, recuperando il vecchio tracciato della strada "S. Onofrio" presente sulle mappe comunali. È un intervento che il comune di Frosolone attendeva di realizzare da decenni, che metterà in collegamento due strade provinciali che attraversano il territorio comunale (la S.P. "Molesana", proveniente da Macchiagodena, e la S.P. "Colle dell'Orso" che sale verso la montagna in direzione di Sessano del Molise) consentendo di evitare il passaggio per il centro abitato delle automobili e del traffico di mezzi pesanti edili ed agricoli. E consentirà di dare nuovo impulso allo sviluppo di un'area a forte vocazione residenziale, dove già sono sorte da anni diverse abitazioni e sono in corso di realizzazione altre, perché in occasione dell'intervento finanziato l'area sarà urbanizzata con diverse infrastrutture di rete fognante, gas, illuminazione e opere di decoro urbano.” “Rispetto all’Impiantistica sportiva, ha proseguito l’amministratrice, il progetto candidato dall'amministrazione comunale di Frosolone, dell'importo di € 720.000, sarà finalizzato all'adeguamento dell'intero complesso sportivo comunale sito in località "Cappuccini". In particolare si punterà al completamento del campo di calcio, con annessi spogliatoi e servizi, impianto elettrico e idrico e gradinate per il pubblico. Un impianto che da sempre rappresenta il sogno irrealizzato di tante generazioni di giovani frosolonesi. Qualche decennio fa fu ottenuto un finanziamento per la costruzione del campo, i lavori partirono ma rimasero incompiuti per varie problematiche e poi per mancanza di risorse.